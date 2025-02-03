بوغالي يتسلم تقريري مراجعة مشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات

تسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، التقريرين المتعلقين بمراجعة المشروعين التمهيديين للقانونين العضوين للأحزاب السياسية والجمعيات.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، كان فوجي العمل قد استكملا مراجعة المشروعين التمهيديين للقانونين العضوين للأحزاب السياسية والجمعيات. بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت مشاورات واستماعات لعدد من المختصين والفاعلين.

وجرى ذلك في لقاء حضره نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيسا الفوجين، زوهير ناصري وبربارة الحاج شيخ. إلى جانب عدد من أعضاء الفوجين.