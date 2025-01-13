بوغالي يتسلم تقرير الفوج المكلف بالنظر في مشروعي قانوني البلدية والولاية

تسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، تقرير الفوج المكلف بالنظر في مشروعي قانوني البلدية والولاية.

وفي كلمة له بالمناسبة، شكر بوغالي كل من قام بإثراء وتقديم ملاحظات واقتراحات بخصوص هذا القانون.

وقال في هذا الخصوص: “هذه إرادة رئيس الجمهورية الذي أراد أن يشرك البرلمان في إثراء القوانين”.

وأوضح بوغالي، أن أعضاء اللجنة هم أصحاب كفاءة وتجربة في تسيير الشأن المحلي والمجلس غني بهذه الكفاءات.

مضيفا أن الخلية الأساسية هي البلدية، متمنيا أن تكون لها صلاحيات أوسع في تسيير الشأن المحلي. ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي.

ولفت بوغالي، إلى أن القانون السابق لم تكن فيه صلاحيات واضحة والقانون الجديد سيمنح صلاحيات أكبر للمنتخبين ليقوموا بدورهم.