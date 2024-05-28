بوغالي يتسلم رسالة من رئيس جيبوتي إلى الرئيس تبون

إستقبل إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالمركز الدولي للمؤتمرات، دليتا محمد دليتا، رئيس الجمعية الوطنية لجيبوتي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، سلم رئيس الجمعية الوطنية لجيبوتي، لبوغالي، رسالة إلى رئيس الجمهورية من قبل رئيس جمهورية جيبوتي.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان السبل الضمينة بتنشيط العلاقات البرلمانية بين البلدين. كما استعرضا عددا من المسائل ذات الشأن بمصالح البلدين.

وتم تنظيم هذا اللقاء، على هامش أشغال المؤتمر ال 36 للاتحاد البرلماني العربي.