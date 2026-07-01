بوغالي يتلقى زيارة مجاملة من قبل رئيس مجلس الأمة

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وحسب المجلس الشعبي الوطني، يدخل هذا اللقاء ضمن المسار الذي جمع رئيسي غرفتي البرلمان. في لقاءات سابقة جسدت مضامينها مستوى عال من التنسيق والتشاور من أجل ضمان كفاءة وأداء متجانس. يكون في مستوى تحقيق أهداف الجزائر الجديدة المنتصرة التي يسعى إلى بنائها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإشراك الجميع .

وبهذه المناسبة، أثنى رئيس مجلس الأمة على الجهود المعتبرة التي بذلها ابراهيم بوغالي، في رئاسة المجلس الشعبي، لاسيما تكريس العمل لمواكبة مسار التنمية الشاملة وخدمة صورة وصوت الجزائر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مؤكدا أن روح المسؤولية المشتركة عززت القدرات وألهمت الجميع معاني التفاني لخدمة الغايات التي يتطلع إليها الشعب الجزائري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور