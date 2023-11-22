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بوغالي يتوجه إلى الإكوادور لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد

بقلم نادية بن طاهر
بوغالي يتوجه إلى الإكوادور لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد
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توجه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية الإكوادور للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، دانيال نوبوا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، يشارك بوغالي، في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، دانيال نوبوا، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وستجرى مراسم التنصيب يوم غد الخميس بالعاصمة ” كيتو”. وذلك بحضور عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من مختلف دول العالم.

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