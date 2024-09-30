بوغالي يتوجه للمكسيك لحضور مراسم تنصيب الرئيسة الجديدة

توجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة المكسيكية، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، سيشارك بوغالي، في مراسم تنصيب الرئيسة المكسيكية المنتخبة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وستجرى مراسم التنصيب، يوم غد الثلاثاء، بالعاصمة “مكسيكو”. وذلك بحضور عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من مختلف دول العالم.