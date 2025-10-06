بوغالي يثمن التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر

ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغاليـ، التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر على شتى المستويات، وأكد التزام المجلس بمواكبة الإصلاحات.

وجاء ذلك، خلال ترأس بوغالي، لإجتماع لمكتب المجلس، اليوم الإثنين، حيث افتتحه بكلمة أبرز فيها أهمية استغلال ما تبقّى من الدورة البرلمانية لإنجاز أكبر قدر من الأعمال التشريعية.

كما أشار، إلى التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، لبناء الجزائر الجديدة المنتصرة.

وثمّن رئيس المجلس ما جاء في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية أمام المتعاملين الاقتصاديين. خاصة تأكيده على أن قوة الدولة تُقاس باقتصادها وجيشها. وعلى ضرورة مركزية الصناعة، وتشجيع المبادرة والاستثمار المنتج. ودعم المؤسسات الوطنية دون اللجوء إلى المديونية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ومجانية التعليم.

كما أعرب بوغالي عن الاعتزاز بنجاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر. باعتباره دليلاً على تصاعد مكانة البلاد في القارة وتجسيدًا لالتزامها بالتكامل الاقتصادي الإفريقي.

واختتم بالتأكيد على التزام المجلس الشعبي الوطني بمواصلة العمل لتكييف المنظومة التشريعية مع الإصلاحات الوطنية. ودعم الاستثمار، وحماية المنتوج الوطني. وترسيخ العدالة الاجتماعية والحكم الراشد ودولة القانون

وعلى صعيد الأشغال، خُصص الاجتماع لدراسة برامج نشاطات اللجان الدائمة خلال الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025- 2026.

كما تناول دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس. حيث تم التحقق من مدى استيفائها للشروط القانونية، قبل أن ترسل إلى الحكومة.