بوغالي يثمّن خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان

ثمّن إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم أمام غرفتي البرلمان، واصفًا إياه بالخطاب الواضح والصريح الذي يعكس رؤية وطنية واضحة.

وأكد بوغالي أن الخطاب حمل رسائل هامة لتعزيز سيادة الجزائر، ودفع مسار التنمية في مختلف القطاعات. وترسيخ قيم الوحدة الوطنية التي تمثل أساس صلابة الدولة وقدرتها على مواجهة كل التحديات.

وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن رؤية رئيس الجمهورية تعكس إرادة سياسية صادقة في خدمة الوطن والمواطنين. وتؤكد التزام القيادة الوطنية بمواصلة جهودها للنهوض بالجزائر نحو المستقبل المشرق. وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية التي تعزز مكانة البلاد على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام تصريحه، أكد بوغالي أن هذا الخطاب يمثل دعامة أساسية لتوحيد الجهود الوطنية ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بما يخدم مصالح الجزائر العليا ويحقق تطلعات شعبها