بوغالي يثني على قوة مواقف دولة الكويت دفاعا عن مصالح الشعوب

أثنى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، على قوة مواقف دولة الكويت في المحافل الدولية دفاعا عن مصالح الشعوب.

وجاء ذلك، حسب بيان للمجلس، في كلمة له خلال لقائه وكيل الشعبة البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي، ثامر سعد الظفيري، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وتناول الطرفان خلال هذا اللقاء واقع ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعوب العربية والإسلامية في إطار التحديات المشتركة التي تجمعها.

وأكد بوغالي على ضرورة تنسيق الجهود من أجل تقديم الصورة الحقيقية للدين الإسلامي، دين التسامح والوسطية. وتجنيد الطاقات الشبانية والكفاءات في خدمة المواقف المشتركة للبلدين.

ومن جهته أكد الظفيري بأن على البرلمانيين إرضاء تطلعات الشعوب العربية والإسلامية في خدمة القضايا المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأثنى على الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في هذا المجال مستدلا بنجاح القمة العربية والظروف الجيدة التي تنعقد فيها أشغال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.