بوغالي: يجب مراجعة آليات الدعم ليستفيد منه مستحقوه

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، على ضرورة مراجعة آليات الدعم ليستفيد منه مستحقوه. مبرزا في ذات الوقت أن “حساسية” هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها.

كما قال بوغالي “أن نمط الدعم المعمم أصبح من الضرورة بما كان أن يستجيب لمجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية”. “توخيا للعدالة في التوزيع، وضمانا للانسجام الاجتماعي الذي يقتضي مراجعة آليات هذا الدعم ليستفيد منه مستحقوه”. لأن “الأصل في الدعم هو أن يحدث توازنا اجتماعيا ويقلص دائرة الفوارق بين أفراد المجتمع”.

في حين، أوضح بهذا الخصوص، أن هذه الآليات تتمثل في تلك التي “تعزز بالفعل الطابع الاجتماعي للدولة”. مبرزا في ذات الوقت “أن حساسية هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها”.

ومن اهم هذه الشروط، حسب رئيس المجلس الشعبي الوطني, ما يتعلق برقمنة العناصر المحددة لدخل الأسر وإعداد وضبط البطاقية الوطنية. لتكون العملية في “كنف الشفافية والمكاشفة”.

كما أشار في هذا الصدد, أن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد حرص على هذا الامر، وتضمنه قانون المالية. مضيفا أنه “نال أيضا من البرلمان بغرفتيه ما يستحق من وقفات وقراءات وتصورات للآليات التي تضمن الانتقال من الدعم المعمم. “الذي لم يعد يتماشى والتطور الحاصل للسياقات العامة، إلى الدعم الموجه والمكيف ضمن ميكانيزمات واضحة تتحكم فيها دقة الإحصاء”. و”الضبط والوضوح وجاءت المادة 188 من قانون المالية تؤكد ذلك”.

وفي الأخير، اعتبر بوغالي أن تعاون واتحاد الجميع وايثارهم للمصالح العليا للوطن، هو السبيل الأوحد لمواجهة التحديات التي يفرضها الراهن. قائلا “التفافنا حول ما يجمع كلمتنا هو من صميم قناعات شعبنا والتي أكد عليها الرئيس تبون وتجاوبت الأحزاب معها, وكل الفواعل”. وكذا “البرلمان بغرفتيه, ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي بكل أفراده البواسل الذين برهنوا على أن الجزائر ستظل قوية مهابة آمنة مستقرة”. “مهما كانت الظروف وفي جميع الحالات” موجها لهم أسمى آيات العرفان”.