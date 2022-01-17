بوغالي يجتمع مجددا برؤساء المجموعات البرلمانية
التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أمس الأحد مجددا برؤساء المجموعات البرلمانية.
وفي بيان للمجلي اليوم الاثنين، فإنه تبعا للقاء السابق المنعقد يوم الثلاثاء الماضي مع رؤساء الكتل البرلمانية تم امس الأحد عقد لقاء آخر تناول بالدراسة و النقاش مجموعة من القضايا ذات العلاقة بسير المجلس و تنظيم الجلسات بما يحسن بيئة العمل.
وأضاف البيان أن اللقاء كان فرصىة للرئيس لتقديم توضيحات بخصوص ما حدث في حق النواب مقدما اعتذاره عنها.
و كان من أهم مخرجات اللقاء أن تتم مستقبلا معالجة القضايا الداخلية للمجلس من خلال اللقاء و التشاور الداخلي.
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بوغالي يستقبل سفير مصر وهذا مادار بينهما
كما استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي اليوم الخميس، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر مختار جميل توفيق وريده.
وحسب تغريدة لبوغالي عبر حسابه على “تويتر” فقد تطرق الطرفان إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
كما أكدا بالمناسبة على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما العمل البرلماني و القضايا المشتركة.
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بوغالي يعزي في وفاة المجاهد عثمان بلوزداد
كما قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد أحد مفجري الثورة التحريرية المجاهد عثمان بلوزداد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 93 سنة .
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر:تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد عثمان بلوزداد آخر أعضاء مجموعة 22.”
وأضاف :”وعلى اثر هذا المصاب الجلل أتقدم لعائلة الفقيد ولكل العائلة الثورية بخالص العزاء. داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم ذويه الصبر والسلوان.”
صناعة السياسة العامة هي مهمة جماعية تشترك فيها جميع فواعل المجتمع
في سياق مغاير، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني أن صناعة السياسة العامة هي مهمة جماعية تشترك فيها جميع فواعل المجتمع. وهي طرف في تفيذها ومراقبتها وتقييمها.
وخلال كلمة ألقاها خلال يوم دراسي حول دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسة العامة. قال بوغالي أن الجزائر مع بداية عهد الرئيس عبد المجيد تبون،
اتجهت الى معاينة جميع المشاكل، خاصة في مناطق الظل. ولا تُجسد أي سياسة عامة إلا بهذه الثقة والمعاينة.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نجاح أي سياسة عامة يتوقف على مدى اشراك الفواعل الاجتماعية.
مشيرا إلى أن مبتغى الحكومة هو السعي لتحقيق الأهداف والغايات عبر كامل الاجهزة التي تؤدي الى التنمية الشاملة، خاصة مع الدستور الجديد.