بوغالي يجتمع مجددا برؤساء المجموعات البرلمانية

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أمس الأحد مجددا برؤساء المجموعات البرلمانية.

وفي بيان للمجلي اليوم الاثنين، فإنه تبعا للقاء السابق المنعقد يوم الثلاثاء الماضي مع رؤساء الكتل البرلمانية تم امس الأحد عقد لقاء آخر تناول بالدراسة و النقاش مجموعة من القضايا ذات العلاقة بسير المجلس و تنظيم الجلسات بما يحسن بيئة العمل.

وأضاف البيان أن اللقاء كان فرصىة للرئيس لتقديم توضيحات بخصوص ما حدث في حق النواب مقدما اعتذاره عنها.

و كان من أهم مخرجات اللقاء أن تتم مستقبلا معالجة القضايا الداخلية للمجلس من خلال اللقاء و التشاور الداخلي.

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