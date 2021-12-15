بوغالي يجتمع مع رؤساء المجموعات البرلمانية لتقييم العمل البرلماني منذ بداية العهدة

عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء لقاء تشاوريا جمعه برؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني.

وخصص هذا الإجتماع لتقييم العمل البرلماني و كذا مهمات النواب الى الخارج منذ بداية العهدة التاسعة الى اليوم.

كما تم خلال الإجتماع دراسة مقترحات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية بخصوص تعديل التعليمة العامة رقم 02 المؤرخة في 27 فبراير 2008. والمتضمنة إنشاء المجموعات البرلمانية للصداقة وتنظيمها ومهامها.

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