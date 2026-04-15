بوغالي يجري لقاءً ثنائيًا مع نظيره الغاني

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، لقاءً ثنائيًا مع نظيره رئيس برلمان جمهورية غانا، ألبان سومانا كينغسفورد باغبن.

وحسب بيان للمجلس، أكد بوغالي على عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الجزائر وغانا. داعيًا إلى تعزيزها بما يمنحها زخماً أكبر ومكانة أوسع على الصعيد الثنائي.

وشدّد بوغالي على أهمية التنسيق الوثيق بين المؤسستين التشريعيتين للبلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات.

ومن جهته، أعرب ألبان سومانا كينغسفورد باغبن، عن تقديره لبوغالي على جهوده المتواصلة في توطيد علاقات الصداقة والمودة بين البلدين. مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون البرلماني غانا والجزائر.

وجرى اللقاء بحضور السادة:

- زكرياء بدرون، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

– عولمي عمار، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

– فاتح بوطبيق، عضو مجلس الأمة.

– كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة وعضو دائم بالاتحاد البرلماني الدولي.