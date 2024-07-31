بوغالي يجري محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الشورى الإيراني

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, يوم الأربعاء بطهران, محادثات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني, محمد باقر قاليباف.

وحسب بيان للمجلس، فقد تم خلال المحادثات التطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر مجلس الشورى الإيراني, هنأ بوغالي إيران على “نجاح الانتخابات الرئاسية”, مؤكدا “حرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على التعاون والتنسيق بين البلدين, تعزيزا للمكاسب المحققة وتقوية للعمل, خاصة في جانبه الاقتصادي”.

وبالمناسبة, ذكر رئيس المجلس بـ”مواقف الجزائر الثابتة نصرة للقضايا العادلة وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية”.

وأكد في هذا السياق على “موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية والتزامها بقرارات الأمم المتحدة”, معبرا عن “استيائه من انقلاب المواقف وتواطؤ قوى الاستعمار القديم والحديث واستمرار الفكر الاستعماري الذي يهدف إلى استعباد الشعوب وقهرها واحتلال أراضيها واستنزاف خيراتها”.

من جهته, عبر محمد باقر قاليباف عن “امتنانه لحضور الجزائر لمراسم تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية”, وهو ما اعتبره “دليلا على مستوى العلاقات التي تجمع بين البلدين”.

كما تطرق إلى التعاون البرلماني بين المجلسين, مؤكدا عزمه على “تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المجلسين وتكثيف التبادلات, تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية بقيادة رئيسي البلدين”.