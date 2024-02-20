بوغالي يجري محادثات مع نظيره الأردني

أجرى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عمان محادثات رسمية مع نظيره أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني.

ونوه رئيس المجلس الشعبي الوطني بوغالي، بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين. ودعا إلى تعزيزها على شتى المستويات بدء من شقها البرلماني. وذلك من خلال تفعيل برتوكول إطار التعاون البرلماني الموقع بين الهيئتين. كما حث على استغلال المناخ المحفز للأعمال والاستثمارات في البلدين.

كما ركز بوغالي في محادثاته على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وجدد التنديد بجرائم الإبادة والتدمير. التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة والضفة،

وذكر بوغالي، في هذا المقام، بالموقف الجزائري الرافض لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مشيرا إلى الجهود التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون لوقف العدوان الهمجي على سكان القطاع. لاسيما وأن الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

وأكد من جانبه، الصفدي، خلال هذه المحادثات، متانة روابط الأخوة التي تجمع الدولتين والشعبين والقيادتين. وعرج بالذكر على زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للجزائر شهر ديسمبر 2022 وأثنى على ما أسفرت عنه من مخرجات مهمة.

وبالمناسبة، أشاد الصفدي بمواقف الجزائر الثابتة والقوية واستبسالها في الدفاع عن القضايا العادلة. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ولفت بشكل خاص إلى جهود الجزائر على جميع المستويات من أجل وقف العدوان الهمجي على غزة.

في سياق آخر، أعرب الصفدي عن ارتياحه لمستوى العلاقات والتعاون البرلماني الذي تعزز في الآونة الأخيرة. من خلال تبادل الزيارات وتفعيل دور مجموعتي الصداقة. ودعا إلى التعاون من أجل تفعيل الحركية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.