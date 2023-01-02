بوغالي يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية البرازيل

حضر رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس الأحد، بعاصمة البرازيل مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الجديد لويز ايناسيو لولا داسيلفا.

كما جرت مراسم التنصيب بمقر الكونغرس حيث أدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. وذلك بحضور ممثلي عديد الدول المشاركة في هذا الحدث.

يشار إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني. كان قد حل بجمهورية البرازيل ليلة الجمعة. للمشاركة في تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.