بوغالي يحلّ بمينسك في زيارة تدوم 4 أيام

حل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت بمينسك، عاصمة جمهورية بيلاروس، على رأس وفد برلماني، في زيارة تدوم أربعة أيام.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في استقبال بوغالي، إيغور بيتروفيتش سيرجينكو، رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس. الذي كان مرفوقا برئيس لجنة الشؤون الخارجية، راشكوف سيرجي اناتولفيتش. ورئيس مجموعة الصداقة بيلاروس- الجزائر، كوسيغين روسلان اناتولفيتش. بحضور سفير الجزائر لدى موسكو، توفيق جوامع.

وتأتي زيارة بوغالي استجابةً للدعوة الموجّهة إليه من قبل رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس.

كما أنها تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وتوطيد أواصر الصداقة. فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق بوغالي في هذه الزيارة، عرباوي محمد هادي أسامة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني. ومحسن الطاهر، نائب بالمجلس الشعبي الوطني. وابراهيمي إسماعيل، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وشطيبي صالح، نائب بالمجلس الشعبي الوطني. وبن طالب بوسماحة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني. وبوشامة عبد الله، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

