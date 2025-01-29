بوغالي يحل بالعاصمة الغانية أكرا

حلّ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة الغانية أكرا، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال الطبعة الثالثة لحوارات إفريقيا حول الازدهار 2025 التي تعقد تحت شعار “تحقيق السوق الإفريقية الموحدة من خلال البنية الأساسية: الاستثمار، التواصل، والتكامل”، حسب بيان للمجلس.

وتعدُّ حوارات إفريقيا حول الازدهار “منصة هامة تجمع القادة السياسيين والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء القارة. من أجل تبادل الخبرات ووضع استراتيجيات فعالة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية”.

ويرافق بوغالي في هذه المهمة كل من عادل ميطح، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، والنائب حسين عباش.