بوغالي يحل بالقاهرة لترؤس الاجتماع الـ39 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

حل رئيس المجلس الشعبي الوطني, رئيس الاتحاد البرلماني العربي, إبراهيم بوغالي, مساء يوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة, وذلك لترؤس أشغال الاجتماع الـ39 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي, المقرر انعقاده يوم 9 سبتمبر الجاري, حسب بيان للمجلس.

وقد كان في استقبال بوغالي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي, رئيس مجلس النواب المصري, حنفي جبالي, إلى جانب سفير الجزائر بالقاهرة, وسعادة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي, يضيف ذات المصدر.

ويأتي هذا الاجتماع - وفق البيان – “في إطار تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك, وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الراهنة, فضلا عن مناقشة القضايا المطروحة على الساحة العربية والدولية, بما يرسخ دور البرلمانات في الدفاع عن قضايا الأمة وخدمة تطلعات شعوبها”.