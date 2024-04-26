بوغالي يحل بالقاهرة للمشاركة في المؤتمر 6 للبرلمان العربي

حل، اليوم الجمعة بالقاهرة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي.

وذلك من أجل المشاركة في أشغال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية،

وكان في استقبال بوغالي عند وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، السيد علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي.

يشار إلى أن المؤتمر المقرر عقده يوم غد السبت بمقر جامعة الدول العربية، سيناقش وثيقة أعدت حول موضوع بعنوان “رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”.

وبعد إتمام النقاش حول هذه الوثيقة، سيتم رفعها للقمة العربية التي ستلتئم شهر ماي القادم بمملكة البحرين.