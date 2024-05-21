بوغالي يحل بطهران لتمثيل الرئيس تبون في مراسم تشييع الرئيس الإيراني

حل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة “طهران” من أجل المشاركة في تشييع جنازة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون.

وكان في استقبال بوغالي، لدى وصوله إلى مطار طهران الدولي، أبو الفضل عموئي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مع سعادة سفير الجزائر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي عروج.

وقد رافق رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذه المهمة كل من وزير المجاهدين العيد ربيقة، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر - إيران” ، خرفي موسى إلى جانب السيد محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بمجلس الأمة.