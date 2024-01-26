بوغالي يحل بغانا للمشاركة في الطبعة الثانية لـ”حوارات إفريقيا حول الازدهار”

حل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 بالعاصمة الغانية “أكرا”.

ويأتي هذا تحسبا لمشاركته في الطبعة الثانية ل “حوارات إفريقيا حول الازدهار”، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان في استقبال رئيس المجلس بوغالي عند وصوله إلى المطار سفير الجزائر لدى جمهورية غانا.

للإشارة، فإن أشغال هذه الحوارات التي ستنطلق غدا بمدينة “أبوري” بحضور عديد المدعوين.