بوغالي يحل بـ كاركاس للمشاركة في تنصيب الرئيس الفنزويلي المنتخب

حلّ إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو موروس التي ستجرى يوم غد الجمعة.

وكان في استقبال رئيس المجلس بالقاعة الشرفية للمطار العسكري “مايكيتيا”، سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية فنزويلا، ياسين حاجي، وكذا وزير الداخلية وإصلاح السجون للسلطة الشعبية البوليفارية، خوليو غارسيا زيربا، والوزير المنتدب المكلف بأفريقيا، يوري بيمنتال، بالإضافة إلى رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الفنزويلية-الجزائرية، مانويل هيرنانديز روسا.

للعلم، يرافق رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذه المهمة، النائبان عبد الحق بلفار ومحمد فريتيح، وكذا سعادة السفير المدير العام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد هاشمي.