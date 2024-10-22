بوغالي يحل بمطار سيؤول الدولي بكوريا الجنوبية

حل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مساء اليوم الثلاثاء، بمطار سيؤول الدولي، على رأس وفد برلماني يمثل كل المجموعات البرلمانية بالمجلس.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في إستقبال بوغالي، Hun Seng، رئيس المنتدى البرلماني الدبلوماسي حول إفريقيا. إلى جانب سفير الجزائر بجمهورية كوريا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارة الثنائية التي يؤديها تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره بالمجلس الوطني الكوري.