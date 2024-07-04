بوغالي: “يحل علينا عيد الاستقلال وبلادنا تنعم بالأمن والاستقرار”

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, اليوم الخميس, أن عيد الاستقلال والشباب يحل على الجزائر وهي تنعم بالأمن والاستقرار وتواصل تحقيق النماء والازدهار.

وكتب بوغالي في حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: “يحل علينا عيد الاستقلال والشباب وبلادنا وفية لعهد الشهداء والمجاهدين الأخيار ومعتزة بشبابها, تنعم بالأمن والاستقرار وتحقق من النماء والازدهار”.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني: “أدام الله أعياد الجزائر وهي محروسة بأبنائها الأمجاد من أجل مستقبل واعد”.