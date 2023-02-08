بوغالي يدشن جناح الخدمات الجديد بمقر المجلس الشعبي الوطني

قام ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء رفقة عدد من النواب، بتدشين جناح الخدمات بالمجلس الذي يضم المقرات الجديدة لوكالتي الخطوط الجوية الجزائرية، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكذا مكتب التنظيم العام للمجلس.

وقد حضر هذا الافتتاح بن سليمان ياسين المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية.

وبالمناسبة، أثنى بوغالي على الخدمات التي توفرها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي تمثل أحد رموز السيادة الوطنية، وثمن خبرتها في ميدان النقل الجوي.

وأضاف رئيس المجلس أن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلقة بعصرنة التسيير وتعزيز الأسطول وفتح خطوط جديدة، من شأنها تحفيز قطاع النقل لكي يؤدي دوره الاقتصادي على أكمل وجه.

وفي نفس السياق، تابع بوغالي موضحا أن هذا الهيكل سيكون مكسبا للمجلس الشعبي الوطني كونه سيسهل انتقال السادة النواب إلى كل أنحاء الوطن والقيام بالدور المنوط بهم على أكمل صورة.

عقب ذلك، عاين بوغالي مقر وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومكتب التنظيم العام للمجلس وأعرب عن تمنياته لفريق العمل بهما بالنجاح والتوفيق.