بوغالي يدعو إلى الاستثمار في العنصر البشري المؤهل

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، أن الثروة الحقيقية تتأتى من الاستثمار في العنصر البشري المؤهل.

وحسب بيان للمجلس، اعتبر بوغالي، في كلمة له قبل اختتام جلسة التصويت على النصين المتعلقين بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي والقانون العام للوظيفة العمومية، أن التصويت على النص المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أكبر دليل على التجديد في بناء الدولة المواكبة لروح العصر.

وأضاف رئيس المجلس، أن الجزائر التي تحافظ على طابعها الاجتماعي تعمل في نفس الوقت على تحرير الطاقات وإعطاء الفرصة للجميع من أجل الإسهام في البنائي الحضاري.

وأكد بوغالي أن التصويت على هذين النصين من شأنه أن يوسع دائرة سوق العمل وحصر منابع السوق السوداء. ويساهم في إدماجها في الإطار القانوني. مع إتاحة الفرصة لتوسيع الأنشطة الاقتصادية المنتجة خاصة تلك المرتبطة بعالم الرقمنة.