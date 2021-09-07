بوغالي يدعو إلى التعاون متعدد الأطراف لمواجهة وباء كورونا

دعا ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى التعاون متعدد الأطراف، من أجل مواجهة وباء كورونا، الذي تهاوت بسببه اقتصاديات الدول، وحذّر من الخطر الذي يمثله انتهاج السياسة الحمائية على التعاون الدولي برمّته.

وقال رئيس المجلس في كلمته، التي ألقاها نائب الرئيس فيطس بن لكحل نيابة عنه، اليوم الثلاثاء بالعاصمة فيينا، خلال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساءالبرلمانات، أنه لا سبيل آخر لانحسار وباء كوفيد-19 إلا عبر تعاون وتضامن دوليين حقيقيين وفعالين.

وأردف بأن الأزمات قد تتحول إلى حافز قوي لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات المتعددة الأطراف وضمان الأمن الصحي على الصعيد العالم، و يجب أن تكون فرصة للمنظمات والهيئات غير الحكومية للتحرك من جديد واستكشاف آليات مبتكرة للتعاون.

واعتبر أن نجاح مؤتمرات تمويل مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد – 19 في شهر جوان 2020 دليل حاسم على نجاعة النظام المتعدد الأطراف والتضامن الدولي عند حدوث الأزمات.

كما دعا رئيس المجلس حكومات الدول إلى تجديد التزاماتها تجاه الأهداف التي سطرتها في مجال تمويل برامج التنمية في إطار مخطط عمل أديس أبيبا، وحثّ على عقد شراكات أكثر نجاعة، مع تفعيل تلك الموجودة لاسيما مع كل من القطاع الخاص وشركاء التعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب وكذا مختلف الشركاء متعددي الأطراف.

وبالمناسبة، توقف بوغالي عند آلية “كوفاكس” COVAX مبرزا أهميتها في الظرف الحالي بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط أو الضعيف، وأوضح أن هذه الآلية تمثل استجابة شاملة ومنسجمة تجسدت بفضل تنسيق دولي ويجدر اعتبارها كسلوك يحتذى به لطرح مبادرات مماثلة.

وفي الختام نوّه رئيس المجلس بضرورة ديمومة مبادرة إتاحة أدوات مكافحة كوفيد- 19 ( Accélérateur Act) ، كما ألحّ على المضي قُدما في تعزيز النظام المتعدد الأطراف بغية التصدي لتداعيات الوباء على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية

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