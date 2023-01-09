بوغالي يدعو الإعلاميين إلى الترويج لمخرجات مؤتمر اتحاد مجالس دول التعاون الإسلامي

شدد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على أهمية دور وسائل الإعلام باعتبارها سلطة رابعة. في الترويج لمختلف الرسائل والمخرجات التي ستنبثق عن المؤتمر الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والذي سينعقد بالجزائر أواخر الشهر الجاري، وذلك من أجل إيصالها بأوسع شكل إلى مختلف البلدان الإسلامية.

وفي كلمة له خلال لقاء جمعه بمقر المجلس مع مسؤولين وممثلين عن عدد من الوسائل الإعلامية الوطنية الخاصة. أكد بوغالي أن هذا المؤتمر يأتي تكريسا لاستعادة الجزائر لمكانتها الطبيعية. ودورها الريادي والمحوري، إفريقيا وعربيا وإسلاميا وفي مختلف الفضاءات. خاصة بعد نجاح استضافتها للقمة العربية. مذكرا في ذات السياق أن الجزائر. لم تشهد حدثا برلمانيا دوليا في مثل هذا المستوى منذ 2004 تاريخ استضافتها للمؤتمر 27 للاتحاد البرلماني الإفريقي.

وبالمناسبة أعرب رئيس المجلس عن يقينه بأن الصحافة الوطنية ستساهم في إثراء مضامين هذا المؤتمر. وما سيناقشه من مسائل تهم العالم الإسلامي خاصة وأنه يرفع شعار تحديات العصرنة والتنمية. ولكونه ينعقد أيضا في ظرف دقيق على الصعيدين الإسلامي والدولي، تميزه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مقدسات المسلمين في فلسطين. ومحاولات الكيان الصهيوني لتهويد القدس الشريف وتغييب القضية الفلسطينية عن الواجهة.

وعقب ذلك، فسح المجال للمستشار الديبلوماسي لرئيس المجلس ومنسق البرلمان السفير إسماعيل شرقي. وكذا المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الملك قرين. من أجل تقديم مزيد من التوضيحات حول الترتيبات المتخذة لإنجاح هذا الموعد الهام.