بوغالي يدعو لزيادة حجم الإستثمارات بين الجزائر وجمهورية كوريا 

أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية بين الجزائر وجمهورية كوريا.

وجاء ذلك، خلال إستقبال بوغالي، اليوم الأحد، بمقر المجلس، رئيس الجمعية الوطنية الكورية كيم جين بيو، والوفد المرافق له.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، اعتبر بوغالي هذه الزيارة بادرة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية المميزة. والتعاون المشترك الذي يعرف منحى تصاعديا لاسيما على المستوى الاقتصادي.

وأكد بوغالي أن الإمكانات المتوفرة لدى البلدين تؤهل هذا التعاون لبلوغ مستويات أعلى.

وفي هذا السياق، دعا بوغالي إلى توسيع مجالات هذا التعاون انطلاقا من الشق البرلماني. وذلك من خلال دعم مجموعتي الصداقة باعتبارها حلقة وصل بين المجلسين.

وثمن رئيس المجلس الاستثمارات الكورية في الجزائر، وأعرب عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية. لاسيما في ظل القوانين المحفزة التي سنتها الجزائر التي تسعى للانتقال إلى اقتصاد المعرفة وتنويع مصادر الدخل خارج المحروقات.

كما تحدث بوغالي، عن المسائل الدولية، مستعرضا حرص الجزائر على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتطرق، في هذا السياق، إلى الوضع في الأراضي المحتلة في فلسطين. داعيا العالم للوقوف بشكل موّحد من أجل وضع حد للعدوان الصهيوني نصرة لهذه القضية الإنسانية.

وتابع بوغالي في هذا الإطار مشيرا إلى موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية المدرجة في الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار.

وأكد أن الجزائر تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق اللوائح والقرارات الأممية ذات الصلة.

الجزائر وكوريا شريكان يجعمهما تعاون عرف تطورا متناميا

ومن جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الكوري أن الجزائر وجمهورية كوريا شريكان يعرفان بعضهما البعض. ويجعمهما تعاون عرف تطورا متناميا في إطار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بينهما والتي تعد الوحيدة من نوعها في القارة الإفريقية.

واستعرض “كيم جين بيو” عديد الشراكات والاستثمارات الكورية في الجزائر لاسيما في قطاعات صناعة السيارات، البطاريات والكهرباء ومعالجة النفايات والبنى التحتية. وطلب مساهمة المجلس الشعبي الوطني في تذليل الصعوبات التي تواجه البعض منها.

ولدى تطرقه إلى الملفات الدولية، عبر كيم جين بيو عن قلق بلاده إزاء الوضع في فلسطين. والتطورات التي تعرفها المنطقة وأما بخصوص قضية الصحراء الغربية.

وأوضح أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء الغربية. وتأمل أن يتم حل هذه القضية بشكل سلس من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية في إطار الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن وبطريقة مقبولة للجميع.

ومن جهة أخرى، عبر “كيم جين بيو” عن أمله بأن تساهم الجزائر باعتبار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن. في دعم عوامل الاستقرار في مختلف مناطق العالم لاسيما في شبه الجزيرة الكورية.

وختم رئيس المجلس الوطني الكوري حديثة موجها دعوة بوغالي من أجل زيارة جمهورية كوريا.