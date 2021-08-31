بوغالي يدعو للتعاون في مكافحة الحملات الهدامة التي تُشن ضد الدول والحكومات

شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، على ضرورة دعوة الحكومات لمزيد من الالتزام والتعاون في مكافحة الحملات الهدامة التي تشن ضد الدول والحكومات.

وجاء ذلك، في كلمة لبوغالي، خلال مشاركته، في الاجتماع السادس للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.

وأورد بوغالي: “نحن ملزمون باعتبارنا ممثلين عن شعوبنا بمناقشة جميع القضايا ونؤكد على انخراطنا الثابت في سيرروة تطبيق الالتزامات الدولية”.

ودعا ذات المتحدث، إلى ضرورة العمل على إرساء نظام متعدد الأطراف سلمي وقائم على الاحترام المتبادل بين الشعوب.

وأشار بوغالي، إلى إنه لا يمكن للدول أن تبني فيما بينها علاقات منسجمة أو تعاون مثمر مادامت بعض الشعوب خاضعة للاستعمار.

مذكرا أن الصحراء الغربية وفلسطين لازلتا تحت الاحتلال، ومشددا على إن مسألة تصفية الاستعمار يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من الإعلان الختامي الذي سيتم عرضه على حكوماتنا المختلفة.

وأكد بوغالي كذلك، على ضرورة تقديم الدعم اللامشروط للجهود المبذولة لحل النزاعات والمساهمة بفعالية فيها خاصة في الساحل والشرق الاوسط.