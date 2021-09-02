بوغالي يدعو للعمل والتنسيق للخروج من الأزمات وخدمة عجلة التنمية

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في كلمة له خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2021/2022، الجميع، للعمل والتنسيق للخروج من الأزمات المتراكمة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن هيئته على أتم الاستعداد للتكامل والتعاون مع الطاقم الحكومي لخدمة عجلة التنمية، مشيرا إلى إن الوقت قد حان لينطلق قطار التنمية في جميع المجالات.

وأضاف ذات المتحدث، إنه لم يعد لنا من مبررات لنحدث الوثبة الاقتصادية والاجتماعية ونجمع طاقاتنا وننخرط في برنامج رئيس الجمهورية.

وبخصوص الوضعية الصحية ببلادنا، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، الجميع، إلى بذل المزيد من الجهود، وزيادة الحرص وتوخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد الوقاية.

كما شكر بوغالي، قطاع التربية، معتبرا بأنهم استطاعوا أن يكونو في مستوى التحدي وقاموا بموسم دراسي ناجح.

وأكد بوغالي، أنهم على أتم الإستعداد لمرافقة الحكومة من خلال القوانين والتشريعات التي تتجاوب مع النظرة التي تشجع الاستثمار ومحاربة الفساد والتنسيق بين القطاعات وتحسين ظروف العيش الكريم للمواطنين والتركيز على الشباب ليبرز طاقاته، وربط الجامعة بالمؤسسات الاقتصادية من خلال استغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة في المجالات الحيوية.مضيفا إن الجزائر قادرة على تفعيلها وجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأشار بوغالي، إلى إن قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والسياحة والثقافة بإمكانها أن تكون البديل للثروة الوطنية.

وأورد رئيس المجلس الشعبي الوطني: “نفتتح دورتنا هذه والتي ستكون فاتحة لعهد جديد من التشريع في ظل الجزائر الجديدة، أمامنا جملة من المشاريع والقوانين التي سنباشر مناقشتها واثرائها، حيث تم ايداع 8 مشاريع قوانين بمكتب المجلس، بالاضافة الى مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء “.

كما تطرق بوغالي، إلى الاستحقاق الانتخابي الخاص بالمحليات، مؤكدا إن دورهم مهم في انخراط المواطن في الإنتخابات المحلية مما يتطلب إسهام الجميع لتحقيق مبدأ الديمقراطية التشاركية.

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