بوغالي يدعو من جنيف إلى وقف حمام الدم الفلسطيني

دعا ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس الجمعة، بجنيف، إلى وقف حمام الدم الفلسطيني والضغط على الكيان الصهيوني للانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

هذا وتوجه بوغالي، أمس الجمعة، على رأس وفد من غرفتي البرلمان، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي من المزمع عقدها بجنيف من 22 إلى 27 مارس 2024.

ودعا ابراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إلى وقف حمام الدم الفلسطيني والضغط على الكيان الصهيوني للانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

كما دعا إلى السماح بادخال المساعدات إلى قطاع غزة بدون قيد او شرط. وكذا ملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني أمام الهيئات القضائية الدولية. مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس الشريف.

وفي كلمة له في اجتماع المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، حذر بوغالي من خطورة الظرف الراهن. موضحا أن الدول العربية تتعرض حاليا لتداعيات تغيرات وجودية. تستوجب تعزيز العمل المشترك خدمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتابع رئيس الاتحاد البرلماني العربي داعيا إلى مواجهة هذه التداعيات بجهود موحدة وصادقة. حتى لا يكون الوطن العربي ضحية لحسابات الغير.

وفي هذا السياق، أكد بوغالي أن المصالح المشتركة للوطن العربي لا يمكن أن تتوطد إلا عبر تقاسم أفضل الممارسات والخبرات. وذلك بما يسهم في حماية وتعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

مشيرا إلى أن البند الاستعجالي المدرج في الجمعية العامة السابقة بخصوص القضية الفلسطينية. وإن لم يحقق نتيجته المرجوة، فإن ذلك لن يمنع، كما قال، من مواصلة السعي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية والأخلاقية والقانونية إزاء الشعب الفلسطيني.

وشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم السبت، بجنيف، في الاجتماع المشترك للمجموعات الجيوسياسية واللجان الدائمة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي.