بوغالي يدعو من جنيف للتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، من جنيف إلى مواصلة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030.

وجاء ذلك، في كلمة لبوغالي، بجنيف، في أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات 2025، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وتناولت جلسة عمل الظهيرة موضوعين هما “دور الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات المعاصرة: السلم العالمي والتنمية المستدامة والديمقراطية. ودور الدبلوماسية البرلمانية في التعاون الدولي”.

وموضوع “النتائج المحققة منذ المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات الوطنية (نيو يورك، سنة 2000) في مجالات الديمقراطية والتنمية المستدامة وغيرهما”.

وخلال تدخله في النقاش حول الموضوع الثاني، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الإنجازات المحققة منذ ذلك الوقت تبقى غير مرضية. طالما أن هناك مزيدا من العمل الذي يتعين على رؤساء البرلمانات القيام به في مختلف المجالات. لتعزيز التعاون والتضامن الدوليين. والسعي لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030.