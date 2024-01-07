بوغالي يدين الاعـتداء الإرهـابي الجبان الذي استهدف محافظة كرمان جنوب إيران

أدان إبراهيم بوغالي رئـيـس المجلس الـشـعـبي الوطني، رئيس اتحاد مجالـس الدول الأعضاء في منظـمـة التعـاون الإسلامي بشدة واستنكـر الاعـتـداء الإرهـابي الجـبـان الـذي اسـتهـدف مـحافـظة كـرمان جـنـوب إيـران.

وأعرب عـن خـالـص تعـازيـه لأســرهـم وتـمـنـياتـه للـمـصابـيـن بالـشـفـاء العـاجـل. مـؤكـدا تـضـامـنـه الـمـطـلـق مع الـشـعـب الإيـرانـي الـشـقـيـق.

وقد أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام على ضحايا الانفجار المزدوج الذي وقع في محافظة كرمان. وأدى إلى مقتل 103 أشخاص، كما حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الكيان الصهيوني بأنه سيدفع ثمن جريمة كرمان غاليا.

وكانت هيئة الطوارئ الإيرانية قالت إن “حصيلة ضحايا الانفجارين الإرهابيين قرب قبر القائد السابق لفيلق القدس. في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران ارتفعت إلى 103 قتلى و141 جريحا”.

وأعلنت الحكومة، في بيان، الحداد العام في البلاد ليوم واحد بسبب الهجوم. كما أعربت عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات المحلية في محافظ كرمان، الحداد في المحافظة لمدة 3 أيام.

ووقع انفجاران بفارق زمني 10 دقائق، في طريق يشهد فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة. لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفق إعلام إيراني.

وعقب الحادث، قال الرئيس الإيراني إن “الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي”.

بدوره، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الرد على انفجاري كرمان سيكون قاسيا. وجنود طريق قاسم سليماني لن يتحملوا الجريمة، على حد قوله.

من جهته، قال محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني إن “دماء طاهرة للأبرياء من شعبنا. أريقت في كرمان على يد عملاء الكيان الصهيوني وداعميه”.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل من الأشكال في انفجاري كرمان. وأنه لا يوجد سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل.