بوغالي يدين بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

أدان رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، في بيان باسم الاتحاد، اليوم الخميس بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الصهيوني على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

بما في ذلك بؤر استيطانية قائمة وأخرى مخطط لها، وذلك في انتهاك صارخ ومباشر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم (242 و338 و2334). والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم شرعية الاحتلال وبطلان أي إجراءات استيطانية.

وجاء في بيان الاتحاد أن هذا القرار الاستيطاني الخطير يعدّ تصعيدًا ممنهجًا يهدف إلى تكريس الاحتلال وإحباط أي آفاق للسلام العادل. من خلال فرض أمر واقع على الأرض، وتقويض حل الدولتين. وتهديد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على أراضيها التاريخية وعاصمتها القدس الشريف.

وجدد الاتحاد تأكيده على التضامن الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق. داعيًا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية وعملية لوقف هذه الانتهاكات. بما في ذلك فرض عقوبات على المتورطين، ودعم جهود الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وتعزيز الضغط على الكيان الصهيوني للالتزام بالقانون الدولي.