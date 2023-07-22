بوغالي يرسل وفدا لتفقد مصابي حادث مرور تمنراست

توجه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مولود حبناسي رفقة النائب بن عبد الرحمن مهدي، يوم الجمعة، إلى تمنراست، من أجل تفقد الوضع الصحي لمصابي حادث الحافلة الأليم.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، زار النواب المصابين، بصفتهم موفدين من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وتنقل موفدا رئيس المجلس في البداية إلى مستشفى الولاية الذي أجلي إليه اغلب الجرحى.

حيث طافا بالجناح الذي يعالجون فيه وتفقدا حالاتهم الصحية وتمنيا لهم، باسم رئيس المجلس وكافة النواب، الشفاء العاجل.

وانتقل موفدا رئيس المجلس، بعد ذلك، إلى أسر الضحايا من أجل مواساتهم في مصابهم ونقلا لهم تعازي ابراهيم بوغالي وكافة نواب المجلس. كما عبرا لهم عن تضامنهم معهم في هذه المحنة الأليمة.