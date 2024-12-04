بوغالي يرفع علم الجزائر بمقر البرلاتينو

قام إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس بالعاصمة بنما سيتي. وفي مراسم أقيمت خصيصا على شرف الوفد الجزائري، برفع الراية الوطنية من مقر برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي. وذلك بعد انضمام المجلس الشعبي الوطني بصفته عضوا ملاحظا دائما إلى هذا البرلمان الإقليمي.

وجرت المراسم تحت إشراف باتريسيو غونزاليز، الرئيس الكوبي للبرلاتينو. إلى جانب جميع أعضاء المكتب الموسع الذين يمثلون 23 دولة وكذا الطاقم الإداري لهذه الهيئة البرلمانية الاقليمية.

وقد رافق إبراهيم بوغالي في هذه المراسم، سفير الجزائر بنيكاراغوا، علي منقلاتي والنواب، بوعمري رشيد، مويلحي علي وأرفيس مروان.