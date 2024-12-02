بوغالي يزور جمهورية بنما للمشاركة بأشغال “البرلاتينو”

سيقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يوم غد الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى جمهورية بنما على رأس وفد هام.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، سيشارك بوغالي، في الدورة العادية الـ38 لبرلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي “البرلاتينو”، والتي تتزامن مع احتفالية الذكرى الـ60 لتأسيسه.

وتنعقد هذه الفعاليات بمقر “البرلاتينو” في العاصمة “بنما سيتي” خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة باعتبارها الأولى من نوعها لرئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد نيل المجلس صفة العضو الملاحظ في برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وتشكل هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

كما تهدف إلى تعميق الشراكات متعددة الأطراف والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. خصوصاً في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة.

هذا ويرافق بوغالي في هذه الزيارة، كل من النواب بوعمري رشيد، ومويلحي علي، ورفيس مروان.