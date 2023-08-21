بوغالي يزور دار الابتكار والتقنية بإيران ويعرض الشراكة الجزائرية

زار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، معرض “دار الابتكار والتقنية” بإيران، الذي يقدم لزواره عينات من التطور والتقدم في عالم الصناعات المختلفة وإنجازات العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، لمس بوغالي خلال طوافه بأجنحة المعرض، من عديد المشاركين فيه الرغبة في عقد شراكات مع الجزائريين المهتمين.

أين اغتنم السانحة ليبرز فرص الاستثمار في الجزائر خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد.

كما أوضح حرص رئيس الجمهورية، على تحقيق إقلاع إقتصادي تتنوع فيه النشاطات المدرة للثروة والدخل. وذلك بما يعزز منحى الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة.

وفي هذا الخصوص، لفت بوغالي، إلى أن الجزائر خصصت وزارة قائمة للمؤسسات المصغرة والشركات الناشئة واقتصاد المعرفة. ما يوضح حرصها على بعث هذا النوع من الأنشطة البالغة الأهمية.

وأكد بوغالي أن البرلمانيين في الجزائر حريصون تماما على مرافقة جهود رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي في تعزيز التعاون مع إيران وتنويع صيغه.

مؤكدا أن الإمكانات والمؤهلات التي يمتلكها الجانبان تعطي ضمانات مطمئنة وواعدة بنجاح الشراكة بينهما في مجال ابتكارات العلوم والتقنيات الحديثة.