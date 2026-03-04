بوغالي يزور نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد ويطمئن على صحته

زار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، عبد الحق بن بولعيد بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، للاطمئنان على صحته إثر وعكة صحية ألمّت به.

وخلال الزيارة، أعرب بوغالي عن خالص تمنياته لبن بولعيد بالشفاء العاجل. سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يُلبسه لباس. الشفاء في أقرب وقت ممكن.

كما استحضر بوغالي المكانة التاريخية للشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد. أحد أبرز قادة الثورة التحريرية المجيدة. وما قدّمه من تضحيات جسام في سبيل استقلال الجزائر وسيادتها.

وأكد رئيس المجلس أن أبناء الشهداء يحظون دوماً بكل العناية والتقدير. من قبل مؤسسات الدولة، وجدد تأكيده على وفاء الجزائر لرسالة الشهداء الأبرار. وتمسّكها بصون الذاكرة الوطنية. وتعزيز قيم التضحية والوفاء التي أرساها جيل نوفمبر.