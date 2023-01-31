بوغالي يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الجمعية الوطنية للسنغال

استقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس. أمادو مام ديوب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية السينغال.

وأشاد رئيس المجلس في مستهل اللقاء بالعلاقات الثنائية الجيدة التي تتسم بالاحترام المتبادل. وأكد رغبة الجزائر في إعطائها ديناميكية جديدة من خلال رفع التشاور السياسي.

ودعا فسي هذا السياق إلى تفعيل دور النواب في تعميق أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين. وإنشاء مجموعتي الصداقة لتكون جسر تواصل يساهم في تطوير علاقات متينة بين الهيئتين التشريعيتين.

وبالمناسبة، أبرز بوغالي حرص الجزائر على تشجيع اللقاءات، في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا. بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، وحث على بذل مزيد من الجهود لتخليص القارة من كل أشكال التبعية.

من جهته، شكر ديوب رئيس المجلس على حفاوة الاستقبال الذي يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين. وهنأه بنجاح الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء. في منظمة التعاون الإسلامي التي احتضنتها الجزائر وأكد ضرورة توطيد التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وأتاح اللقاء للطرفين الفرصة لاستعراض عدد من المسائل التي تهم البلدين. على غرار سبل مكافحة آفة الإرهاب في المنطقة إلى جانب عدد آخر من القضايا الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.