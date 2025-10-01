بوغالي يستعرض ترقية الشراكة الجزائرية–المجرية وتطوير العلاقات الاقتصادية

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم بمقر المجلس، سعادة سفير جمهورية المجر بالجزائر، غابور ليفنتي شاركا، بحضور محمد خلاصي، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-المجرية.

وحسب بيان للمجلس، اللقاء شكّل فرصة لاستعراض آفاق التعاون البرلماني بين الجزائر والمجر. وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين. والمرتكزة على التوافق السياسي وروح الصداقة المتبادلة.

وفي هذا السياق، أكّد بوغالي، على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني خدمةً للمصالح المشتركة. بما يسهم في ترقية الشراكة الجزائرية–المجرية إلى مستويات أوسع، بما في ذلك تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مشجعًا على مشاركة المتعاملين الاقتصاديين المجريين في الجزائر.

كما قدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة للسفير المجري من أجل إقامة معرض خاص داخل مقر المجلس للموسيقار العالمي بيلا بارتوك، الذي تأثر بمدينة بسكرة خلال زيارته عام 1913، وذلك احتفاءً بالعلاقات الثنائية وبالشخصيات الثقافية والفكرية المجرية التي تركت بصمتها في الجزائر.

من جهته، عبّر سعادة السفير غابور ليفنتي شاركا عن اعتزازه بتمثيل بلاده في الجزائر، مبرزًا تطلع المجر إلى تطوير التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة والسياحة، باعتبارهما قطاعين واعدين يعكسان فرصًا كبيرة للشراكة بين البلدين.

