بوغالي يستعرض مع سفيرة تركيا واقع العلاقات والتعاون بين البلدين

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابرهيم بوغالي، سفيرة جمهورية تركيا لدى الجزائر، ماهينور أزديمير غوكتاش. التي أدت له زيارة مجاملة اليوم الثلاثاء.

وأضاف بيان للمجلس الشعبي الوطني، أنه تم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى واقع العلاقات الثنائية وطابعها التاريخي الذي عززته على مر السنوات الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، كما تم استعراض مجالات التعاون والتنسيق لاسيما على الصعيد البرلماني.

وأتاحت الفرصة الوقوف على ما وصلت إليه الشراكة البينية في شتى المجالات، كالطاقة والنسيج، وتم الحديث أيضا عن آفاق التعاون بين البلدين على المستويين الثقافي والأكاديمي.

كما كان اللقاء حسب ذات البيان، مناسبة لتأكيد تطابق وجهات النظر حيال عدد من المسائل الدولية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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