بوغالي يستعرض مع نظيره القطري مستجدات الساحة العربية

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم السبت، نظيره رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم ببغداد.

وجاء هذا اللقاء، على هامش أشغال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وتناول الطرفان واقع العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. كما بحثا سبل مواصلة الجهود الرامية إلى الرقي بالتعاون الثنائي نحو مزيد من الآفاق المزدهرة لاسيما على المستوى البرلماني، وذلك بتفعيل مجموعتي الصداقة البرلمانية للهيئتين.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض مستجدات المنطقة العربية. وبحث مستقبل العمل المشترك لاسيما في ظل التحديات الراهنة.