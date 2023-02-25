إعــــلانات
الوطني

بوغالي يستعرض مع نظيره القطري مستجدات الساحة العربية

بقلم نادية بن طاهر
بوغالي يستعرض مع نظيره القطري مستجدات الساحة العربية
  • 35
  • 0

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم السبت، نظيره رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم ببغداد.

وجاء هذا اللقاء، على هامش أشغال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وتناول الطرفان واقع العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. كما بحثا سبل مواصلة الجهود الرامية إلى الرقي بالتعاون الثنائي نحو مزيد من الآفاق المزدهرة لاسيما على المستوى البرلماني، وذلك بتفعيل مجموعتي الصداقة البرلمانية للهيئتين.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض مستجدات المنطقة العربية. وبحث مستقبل العمل المشترك لاسيما في ظل التحديات الراهنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/5sXie
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر