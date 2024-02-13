بوغالي يستقبل الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فيأتي هذا اللقاء في إطار التحضير للاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية للاتحاد بمشاركة اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة، وذلك يومي 15 و16 فيفري 2024 بمدينة قسنطينة.

جدير بالذكر، أن اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي بناء على طلب من إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، باعتباره رئيسا للاتحاد.

حيث سيتم خلاله اعتماد جدول الأعمال وبرنامج عمل الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية وكذا متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السابع عشر للاتحاد الذي انعقد بالجزائر في يناير 2023.

كما سيتم اعتماد التقرير الختامي و”إعلان الجزائر” الصادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد وذلك قبل قراءته أمام وسائل الإعلام.