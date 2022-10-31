بوغالي يستقبل الأمين العام للإتحاد البرلماني العربي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي اليوم الإثنين، فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

وحسب بيان المجلس، فقد كان اللقاء فرصة لاستعراض واقع العمل البرلماني العربي المشترك، ودور المجالس النيابية في الدفع بالتقارب وتنسيق المواقف، خدمة للشعوب العربية التي تتطلع إلى المزيد خاصة في هذا الظرف الذي يجتمع فيه قادتها في قمة بالجزائر، هذه القمة التي أشار إليها رئيس المجلس على أنها في وقتها وتعكس الجهد الذي بذلته الجزائر لإنجاحها، كما تعكس حرص عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية شخصيا، والذي أكد في كل المناسبات على لم الشمل العربي، وإحداث نوعية في العمل المشترك، في هذا الظرف العالمي المتميز والذي يحتم على العرب أن ينسقوا الجهود، تحقيقا لرغبة الشعوب.

كما لم يفوت رئيس المجلس الفرصة ليذكر بدلالة التزامن الحاصل بين عقد القمة العربية والفاتح من نوفمبر الخالدة ، وهي رمزية تحمل من معاني الشرف والذود عن الأوطان ، والاعتزاز بالشهداء الذين قدموا أرواحهم ليعيش الأوطان حرا كريما.

ومن جهته، عبر فايز الشوابكة عن استعداد الاتحاد للتنسيق وتبادل الرؤى والتصورات، كما هنأ الجزائر على ما قامت به من مجهودات في سبيل عقد قمة العرب التي سيكون لها من المخرجات التي تصب في صالح الشعوب العربية.

كما قدم خطة عمل الاتحاد في الفترة المتبقية من انعقاد المؤتمر، والذي من المفترض أن يكون شهر فيفري 2023، وقد شرح عملية انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري بالبحرين بحكم أن الرئاسة هي الآن لدولة البحرين.