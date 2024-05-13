بوغالي يستقبل الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, مساء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ,الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي, فايز الشوابكة.

وفي تصريح للصحافة, أكد الشوابكة أن اللقاء تناول “التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر المقبل للاتحاد, المقرر أن تحتضنه الجزائر أواخر شهر ماي الجاري وكذا جدول أعماله”.

من جهة أخرى , أشاد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي ب”موقف الجزائر حول ما يجري في فلسطين المحتلة بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص , من إبادة جماعية ممنهجة من طرف الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين من أطفال ونساء”.

وأكد في هذا السياق أن الجزائر تعد من بين “أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية, ولا أحد يمكنه إنكار دورها, خاصة وأنها سباقة في تبني المواقف المناصرة للقضايا العادلة” في العالم.

وكان الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي, قد شرع أمس الأحد, في زيارة إلى الجزائر, تندرج في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر المقبل للاتحاد.