بوغالي يستقبل الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية وهذا مادار بينهما

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس بمقر المجلس، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد الذي أدى له زيارة مجاملة.

وفي بيان للمجلس، فقد كان اللقاء فرصة لرئيس المجلس، قصد الاطلاع على نشاطات المحافظة من خلال فعالياتها المختلفة خاصة في ميدان البحث والنشر.

كما استعرض سي الهاشمي أهم إنجازات المحافظة السامية للأمازيغية سعيا لتطويرها باعتبارها مقوما من مقومات الهوية الوطنية وعنصرا أساسيا من عناصر وحدة الشعب الجزائري الغني بتنوعاته ومكوناته.

بالاضافة الى ذالك استعرض عصاد استراتيجية المحافظة في ترقية اللغة الأمازيغية وتعميمها لتكون رافدا ثقافيا ومعرفيا وحضاريا، يعمل على تمتين الوحدة الوطنية ويستجيب لتطلعات رئيس الجمهورية الرامية إلى لم الشمل وتوحيد الصف وتفويت الفرص على المتاجرين بمقومات الأمة وعناصرها التي لا تنفصل ولا تنفصم.

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