بوغالي يستقبل الخليفة العام للطريقة التيجانية

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الخليفة العام للطريقة التيجانية سيدي علي بلعرابي التيجاني.

وحسب بيان للمجلس، فإن هذا اللقاء تزامن مع التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر أن تحتضنه الجزائر خلال الأشهر المقبلة.

وخلال هذا اللقاء، قدم رئيس المجلس اقتراحا لبرمجة زيارة لفائدة المشاركين في هذا المؤتمر إلى مقر الخلافة التيجانية باعتبارها معلما دينيا متوهجا يشكل مصدر علم وإشعاع روحي لآلاف الأتباع والمريدين في شتى أصقاع القارة وخارجها.

إلى جانب ذلك، تم تقديم اقتراح آخر بترجمة الكتيب الذي يعرف بمؤسس الطريقة الشيخ أبو العباس أحمد التيجاني إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية من أجل تقديمه كدليل للمشاركين في المؤتمر حين زيارتهم إلى دائرة عين ماضي التي يقع بها مقر الخلافة العامة للطريقة.